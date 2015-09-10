Стартует театральный фестиваль немецкоговорящих любительских групп

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В Молодежном театре Узбекистана (Ташкент) 12 и 13 сентября 2015 года пройдет традиционный театральный фестиваль немецкоговорящих любительских театральных групп Узбекистана. Об этом сообщает отдел культуры и прессы посольства ФРГ в Узбекистане.

Участники четырех театральных любительских групп культурных центров немцев Узбекистана "Wiedergeburt" ("Возрождение") в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане покажут на сцене спектакли на немецком языке.

В преддверии театрального фестиваля у театральных групп была возможность отточить свое мастерство во время театральных практических семинаров под руководством театрального педагога из Германии Йоахима Бюркерта.

Фестиваль откроет пьеса театральной группы из Ферганы "Абдуллажон" по мотивам одноименного художественного фильма, где Сотволди рассказывает о приземлении НЛО в его деревне.

Немецкий культурный центр из Бухары поставит на сцене пьесу "Свинопас", которая рассказывает о бедном принце, который ищет принцессу, чтобы взять ее в жены.

В воскресенье, 13 сентября, театральная группа из Ташкента покажет в пьесе "Вдовы" запутанную историю двух женщин, которые загнали своих мужей в могилу. А в заключение театральная группа из Самарканда представит пьесу "Среди нас", в котором речь идет о предрассудках против иностранцев.

Мероприятие ориентировано в первую очередь на учащихся и студентов с хорошим уровнем немецкого языка из школ, лицеев, институтов и университетов Ташкента.

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