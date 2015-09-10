Начинается хакатон в рамках недели ИКТ

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/.

С 10 по 12 сентября в Ташкенте проходит первый в Узбекистане хакатон по разработке приложений с использованием открытых данных – Data.gov.uz Hackathon. Конкурс проводится представительством Программы развития ООН в Узбекистане при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в рамках Недели ИКТ-2015.

Организаторами мероприятия выступают проект ПРООН "Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг", Центр развития системы "Электронное правительство" и Центр "Узинфоком".

Хакатон проводится с целью популяризации идеи открытых данных в Узбекистане и привлечения внимания разработчиков и других заинтересованных специалистов к этой сравнительно новой для страны области знаний. В рамках конкурса команды участников будут работать над созданием общедоступных, социально-значимых или инновационных приложений и сервисов на основе данных портала открытых данных и официальных веб-сайтов государственных органов Республики Узбекистан.

Для участия в конкурсе подана 71 заявка от молодых и опытных программистов, графических дизайнеров, аналитиков, журналистов, менеджеров и просто активистов, изъявивших желание поделиться своими идеями по практическому применению открытых данных.

Компетентное жюри в составе представителей госорганов, общественности, бизнеса, независимых экспертов определят победителей в следующих номинациях:

лучшее приложение или сервис на основе открытых данных

лучшее решение по визуализации открытых данных

лучшее приложение с использованием открытых данных по Ташкентской области

В хакатоне также примут участие опытные и высококвалифицированные менторы, основная задача которых – оказывать консультационную помощь командам в генерировании идей и разработке приложений (инфографики) на основе открытых данных.

В первый день хакатона, 10 сентября, для участников будут проведены тренинги и мастер-классы по таким актуальным темам, как понятие открытых данных и принимаемые меры по их развитию в Узбекистане; портал открытых данных и возможности использования его API; открытые данные Ташкентской области и перспективы развития открытых данных в регионах Узбекистана; мировой опыт проведения хакатонов по открытым данным и другие.

В следующие два дня команды будут работать над прототипами приложений, сервисов, разработкой инфографики и других решений по визуализации открытых данных в сфере ЖКХ, образования, транспорта, здравоохранения, финансов, занятости, юстиции и другим актуальным вопросам.

Хакатон – мероприятие, где небольшие команды участников в очень короткие сроки создают новые программные продукты, инфографику или другие решения по визуализации данных на основе "открытых данных". Отличительные особенности хакатонов – динамичность (длительность мероприятия всего 1,5 – 2 дня) и особая атмосфера творчества и азарта, объединяющая участников с самыми различными компетенциями в области IT: программистов, дизайнеров, аналитиков и просто тех, кто решил попробовать свои силы в чем-то новом, в сплоченную команду.

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