Рассмотрен ход реализации международных договоров Узбекистана в сфере стандартизации

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/.

11 сентября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена обзорная встреча, которая была организована для представителей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, министерств и ведомств, а также научных и аналитических кругов страны с целью обсуждения хода реализации международных договоров Республики в сфере стандартизации, сертификации и метрологии.

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе встречи участники рассмотрели нынешнее состояние договорно-правовой базы Республики Узбекистан в указанной сфере и перспективы ее дальнейшего совершенствования, подчеркнули роль и значение стандартизации, сертификации и метрологии в развитии и укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По итогам встречи были выработаны рекомендации по дальнейшему повышению эффективности работы Агентства "Узстандарт" в реализации международных договоров в рассматриваемой сфере.

Подобные обзорные встречи проводятся на регулярной основе с целью обеспечения реализации Закона "О международных договорах Республики Узбекистан" в части полномочий МИД по наблюдению за исполнением международных договоров.

УЗИНФОРМ