Узбекская делегация отправляется в Чехию

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Узбекская делегация во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиёром Абдусаматовым отправится с визитом в Чехию, где в Праге с 14 по 16 сентября пройдет заключительная встреча 23-го экономического и экологического форума ОБСЕ на тему "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ: повышение безопасности и стабильности посредством сотрудничества".

В мероприятии примут участие делегации государств-участников ОБСЕ, стран-партнеров, ряда глобальных и региональных международных организаций, академических и бизнес-кругов, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ