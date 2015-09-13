Наманганские ветераны побывали в Коканде

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/.

На днях группа ветеранов из города Намангана побывала в городе Коканде, где они осмотрели Урду последнего кокандского хана Худоярхана, экспозицию действующего здесь музея.

Здесь собраны интересные экспонаты: медные пушки и комплект вооружения ханского воина, включающий в себя фитильное ружье, саблю, кинжал и кольчугу, фаэтон XIX века, на котором ездили фабриканты братья Вадьяевы, и многое другое. Побывали они и в приемной Худоярхана, где до сих пор сохранился его трон, осмотрели и другие помещения.

"Мне очень понравилась экскурсия, где мы интересно и с пользой провели время", – сказала ветеран труда из СГМ Сихатгох Одинахон Пулатова.

"Данное мероприятие было организовано в рамках объявленной в Узбекистане Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении", – сообщил заместитель председателя городского отделения благотворительного фонда "Махалля" Акрамжон Нурматов.

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