Турнир по мини-футболу прошел в Касансае

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/.

На центральном стадионе Касансая прошел турнир по мини-футболу среди команд махаллей. Соревнование состоялось в рамках мероприятия "Бетакроримсан, ягонасан, она Ватаним – Узбекистоним!" ("Ты неповторим, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!").

В турнире, организованном в сотрудничестве районным хокимиятом, районным отделом по делам культуры и спорта, районным представителем Фонда развития детского спорта, районным отделениями фонда "Махалля" и ОДМ "Камолот", приняли участие 14 команд.

Финальное мероприятие, состоявшееся в среду, открыл заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов, хоким района Абдулхафиз Абдукаримов.

А затем на поле вышли финалисты – команды махаллей "Чорбог" (Касансай) и "Ободон" кишлака Чиндовул. Победили с убедительным счетом 6:2 ребята из махалли "Чорбог". А третье место заняла команда махалли "Обод".

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