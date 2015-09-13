Встреча трех поколений прошла в наманганском музее

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В Доме-музее памяти и почестей Намангана в среду состоялась встреча трех поколений: студенты академического лицея при Наманганском инженерно-технологическом институте встретились с ветераном войны Самсокжоном Низамовым и воинами-интернационалистами.

Самсокжон-ота воевал под Сталинградом, был не раз на волосок от смерти. После тяжелого ранения Самсокжон был комиссован, много лет работал педагогом. Да и сейчас он активно участвует в военно-патриотическом воспитании, часто бывает на мероприятиях в музее.

Ветераны-афганцы Собиржон Дадабаев и Лукмонжон Киргизбаев также рассказали немало интересного о событиях той страшной "войны за речкой".

Директор Дома-музея памяти и почестей Фарида Мирзамахмудова поблагодарила гостей за интересную беседу, пожелала им счастья и здоровья.

"У нас налажено тесное сотрудничество с академическим лицеем и другими учебными заведениями города. Мы совместно проводим различные мероприятия, посвященные Дню защитников Родины, 9 мая и другие, которые проходят очень интересно и весело", – говорит Ф. Мирзамахмудова.

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