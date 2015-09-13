Наманганцы стали победителями Всемирного фестиваля боевых искусств

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/.

На завершившемся на днях в Южной Корее Всемирном фестивале боевых искусств сборная Узбекистана стала победительницей. В ее составе было и два представителя Намангана, сообщили в областном управлении по делам культуры и спорта.

Разделили успех студентка Наманганского спортколледжа олимпийского резерва 16-летняя Муниса Хушназарова и учащийся ДЮСШ № 35 Наманганского района 12-летний Давлатали Хошимов.

Всего в этом форуме боевых искусств участвовали 50 команд из 30 стран. Сборная Узбекистана в составе 15 человек представляла узбек жанг санъати. Они показали сложнейший боевой сценарий, владение богатым арсеналом приемов, максимальную приближенность к реалиям, артистизм и зрелищность.

Наша команда выступила настолько безупречно, что судьи отдали предпочтение именно узбекистанцам, оставив представителей хозяев татами – сборную Кореи на второй позиции. Третье место заняла команда Китая.

Как сообщает Центр развития восточных единоборств и боевых искусств Узбекистана, ведутся переговоры по открытию спортивных секций, а затем и федераций жанг санъати в этих и других странах. В планах федерации узбек жанг санъати подача документов на создание международной структуры со штаб-квартирой в Ташкенте.

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