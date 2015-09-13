Семинар команды реагирования на бедствия

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В течение 4 дней в Намангане проходил семинар 15 молодых членов КРБ (команды реагирования на бедствие) областного совета Общества Красного Полумесяца, завершившийся в среду.

Занятия для ребят проводили международные тренеры ОКП ответственный сотрудник ОКП по ЧС Баходыр Абдуллаев и координатор ОКП Узбекистана по международному гуманитарному праву по Ферганской долине Акром Кодиров.

Как пояснили в облсовете ОКП, семинар проводился в соответствии с приказом начальника гражданской защиты – хокима области Баходира Юсупова в рамках исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 августа 2011 года за № 242. В соответствии с ним и была разработана программа.

Группа КРБ была сформирована на базе Наманганского инженерно-педагогического института. Попасть в нее не так просто. По словам Гойибжона Джураева, студентов тщательно отбирали по следующим критериям: успеваемость, физическое развитие, здоровье и т. п.

Занятия одного из дней прошли на базе областного управления по чрезвычайным ситуациям. Здесь отрабатывались практические навыки действия при ЧС под руководством заместителя начальника облУЧС подполковникя Изатуллы Ибрагимова.

В ходе семинара-тренинга участники тренинга повысили свои знания о ЧС в целом, и теоретически, и практически.

Участникам тренинга в течение 4 дней были разъяснены понятия о ЧС, кодексе поведения членов КРБ, восстановлении семейных связей при ЧС, реагировании на ЧС, путях предупреждения и предотвращения таких ситуаций, создании базы данных о членах КРБ, а также на практике показаны правила развертывания палаточного лагеря и организация его работы при ЧС, оказание гуманитарной помощи населению и пострадавшим при ЧС и т.д.

Ребята и девушки учились применять различную аппаратуру, имеющуюся в отряде спасателей облУЧС, пробовали себя даже в роли водолазов, учились делать массаж сердца, лазать на вышку и прочим необходимым навыкам.

По итогам семинара все его участники получили сертификаты допуска. Они дают право принимать участие в областных командно-штабных и тактических учениях.

Надо сказать, что проведение подобных учений и формирование групп КРБ – одна из основных задач областного совета ОКП. Проведение учений и курсов совместно с МЧС и Министерством здравоохранения и их подразделениями на местах позволяют в случае ЧС быстро организовать помощь населения, уход за больными и пострадавшими при чрезвычайных ситуациях.

УЗИНФОРМ