Обсуждены вопросы развития узбекско-иранских отношений

Обсуждены вопросы развития узбекско-иранских отношений14.09.2015 18:57
ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/.
Сегодня во внешнеторговом ведомстве Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардоний Фардом.
Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-иранского сотрудничества в сферах транспорта и связи, экономики и торговли.
Кроме того, были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам 11-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося 4 июня этого года в Ташкенте, сообщает МВЭСИТ.
УЗИНФОРМ