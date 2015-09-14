



Обсуждены вопросы развития узбекско-иранских отношений



ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеторговом ведомстве Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардоний Фардом. Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-иранского сотрудничества в сферах транспорта и связи, экономики и торговли. Кроме того, были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам 11-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося 4 июня этого года в Ташкенте, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи