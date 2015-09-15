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Глава Госкомприроды Узбекистана выступил на экологическом форуме ОБСЕ в Чехии
15.09.2015 17:53

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/.

14 сентября в Праге (Чехия) была проведена заключительная встреча 23-го экономического и экологического форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на тему "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ: повышение безопасности и стабильности посредством сотрудничества", на котором Узбекистан был представлен делегацией во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиером Абдусаматовым.

В мероприятии приняли участие делегации государств-участников ОБСЕ, стран-партнеров, ряда глобальных и региональных международных организаций, академических и бизнес-кругов

В своем выступлении на форуме руководитель Госкомприроды сказал:

"Серьезную тревогу и опасность в Центральноазиатском регионе создают проекты строительства крупных гидротехнических сооружений в высокогорных сейсмоактивных зонах, которые могут привести к тотальному дефициту воды, разрушительным экологическим, экономическим и социальным последствиям. Речь идет о потенциальных рисках природных, техногенных катастроф и бедствий, в том числе затопления десятков городов и населенных пунктов стран по нижнему течению крупных водных артерий региона, драматическом воздействии на экологию, биоразнообразие и саму среду обитания миллионов людей.

Мы все являемся свидетелями того, что бездумное зарегулирование естественных водотоков и строительство на крупных реках региона крупномасштабных гидротехнических сооружений привели к одной из самых крупных в новейшей истории планетарных экологических катастроф.

Я хотел бы еще раз напомнить, что Аральский кризис повлек за собой обострение дефицита водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, деградацию земель, резкое уменьшение биоразнообразия, климатические изменения, ухудшение качества жизни, здоровья и генофонд проживающего здесь населения.

В условиях все более ухудшающейся экологической ситуации на сегодняшний день, вопросы продовольственной безопасности по своей сути и значимости становятся наиболее острой проблемой повестки дня. Ни для кого не секрет, что сегодня рост объемов производства продуктов питания не успевает за увеличением численности и потребностей населения".

Также в своем выступлении Б.Абдусаматов обозначил основные направления развития водного сотрудничества Узбекистана:

  • В первую очередь, применение закрепленных в международных водных конвенциях норм справедливого и разумного использования трансграничных водных ресурсов, не нанесения вреда и учета интересов всех государств бассейна должны стать основой совместного их использования;
  • Во-вторых, совместная реализация мер по смягчению отрицательных последствий Аральской катастрофы, в частности реконструкция ирригационно-дренажных систем, создание и развитие имеющихся водоемов в дельте реки Амударья, предотвращение процессов опустынивания, сохранение и восстановление биоразнообразия, создание условий для проживания, воспроизводства и сохранения генофонда в регионе Приаралья;
  • В-третьих, совершенствование системы мониторинга водных ресурсов, укрепление технологической и инструментальной базы государственных служб мониторинга, реконструкция водоизмерительных установок и оборудования на всем протяжении трансграничных рек в регионе;
  • В-четвертых, активизация деятельности по внедрению современных водосберегающих технологий орошения, а также обеспечению населения чистой питьевой водой в регионе Центральной Азии.

Кроме того, в рамках форума узбекская делегация провела презентацию проектных предложений, определенных в Постановлении Кабинета Республики Узбекистан "О Комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015 – 2018 годы".

Участники мероприятия были проинформированы о предпринимаемых в Узбекистане мерах в сфере управления водными ресурсами, внедрения водосберегающих технологий, охраны окружающей среды и сокращения рисков возникновения стихийных бедствий, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ

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