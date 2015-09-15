Узбекистан и Оман обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/.

15 сентября в Ташкенте прошло 3-е заседание межправительственной узбекско-оманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов Султаната Оман во главе с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Бадром бин Хамадом ал-Бусаиди.

Повестка дня заседания включала в себя рассмотрение практических аспектов развития межгосударственного партнерства в сферах экономики и торговли, транспорта и связи, промышленности, инвестиций и других.

В тот же день глава оманской делегации был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего взамодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках пребывания в Ташкенте оманская делегация также примет участие в церемонии закладки фундамента будущего Центра восточных рукописей имени Абу Райхана Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения.

УЗИНФОРМ