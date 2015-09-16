Посол Ирана отбывает из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/.

16 сентября завершающий свою дипломатическую миссию в Узбекистане Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Али Мардоний Фард посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и других сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.

Али Мардоний Фард был аккредитован в Узбекистане в октябре 2012 года, сменив в этой должности Мохаммада Кешаварззаде.

УЗИНФОРМ