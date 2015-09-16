На форуме ОБСЕ в Праге обсуждены вопросы снижения рисков стихийных бедствий

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Пребывающая с визитом в Праге (Чехия) узбекская делегация принимает участие в проходящей 14-16 сентября заключительной встрече 23-го экономического и экологического форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на тему "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ: повышение безопасности и стабильности посредством сотрудничества".

15 сентября в рамках форума состоялись прения, в которых также принял участие член делегации, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Комилжон Арипов.

В своем выступлении представитель Узбекистана остановился на вопросах снижения рисков стихийных бедствий в странах Центральной Азии, отметив что Республика Узбекистан уже начала реализацию практических мер по внедрению принятой в марте текущего года в городе Сендае (Япония) соответствующей Рамочной программы действий на период после 2015 года, которой определены 4 приоритетных направления действий, а также 7 конкретных задач.

В частности, К.Арипов сообщил, что в Республике совершенствуется нормативно-правовая база, усиливается социальное партнерство государственного и негосударственного секторов в сфере снижения риска стихийных бедствий. Осуществляется государственное финансирование научных исследований по определению возможных рисков и угроз в этой области. Разрабатываются меры по повышению готовности местных общин к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуациях.

В своем выступлении К.Арипов обратил особое внимание присутствующих на вопрос повышения эффективности совместных усилий в области предупреждения угроз прорыва озер, расположенных в высокогорье и в целом наводнений. Всего в бассейнах рек высокогорного обрамления Ферганской долины располагается 187 гляциальных озер, что свидетельствует о высокой степени опасности и угроз для территории долины.

Также он сообщил, что наиболее пристального внимания требуют озера, расположенные в вышеперечисленных бассейнах в высотных диапазонах 3600 м и выше.

Ежегодно в июне - августе существует угроза схода мощных селевых потоков ледникового генезиса с высокогорий сопредельных государств на приграничные районы Ферганской, Наманганской и Самаркандской областей Республики Узбекистан.

Опасность, которую представляют прорывы горных озер, требует создания долговременной системы мониторинга состояния и условий накопления воды в них, а также выполнения ряда методических работ и научных исследований. Докладчик также отметил, что если прорывоопасные озера завального типа всегда были предметом периодического контроля, то на моренных и ледниковых озерах Гидрометеослужбы стран Центральной Азии специализированные работы ранее не проводили.

В завершение выступления замглавы МЧС отметил, что в сложившейся ситуации для снижения риска стихийных бедствий, связанных с трансграничными водотоками Центральной Азии было бы эффективно использовать потенциал международных бенефициаров в оказании технического содействия по реализации следующих мероприятий:

проведение совместных комплексных работ, в том числе фундаментальных научных исследований по изучению состояния озер, определения степени их современной потенциальной опасности;

организация механизма оперативного и эффективного взаимодействия стран в сфере мониторинга за опасными явлениями и состоянием высокогорных, прорывоопасных озер, прогнозирования факторов риска и картирования возможных последствий аварий;

разработка единой системы оценки рисков и реагирования на возможность прорывов горных озер в рамках Центральноазиатского региона;

инвентаризация геологических объектов и явлений, потенциально представляющих удаленные геологические угрозы для окружающей среды и населения (мореные плотины, гляциальные озера, оползни и т.п.) и создание базы данных в программе геоинформационных ситемах;

создание региональной системы раннего оповещения о возникновении различных чрезвычайных ситуаций для предотвращения человеческих жертв и экономического ущерба.

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