Иорданский посол посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/.

18 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства Салих Ахмад аль-Джаварнех нанес визит во внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Визит был предпринят с целью обмена мнениями по ряду вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес, актуальных аспектов развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений.

Напомним, что С.А.аль-Джаварнех был аккредитован в Узбекистане в июле текущего года, сменив на этом посту Мухаммада Нур Балкара.

УЗИНФОРМ