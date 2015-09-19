Узбекистанцы отпразднуют Курбан хайит 24 сентября

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О праздновании Курбан хайита".

Документом предусматривается:

"Учитывая роль и значение священного Курбан хайита в нашей духовной жизни, и что он является выражением присущих нашему народу доброты и милосердия, благодарности и толерантности, в целях сохранения и укрепления национально-духовных ценностей, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "Об объявлении религиозного праздника Курбан хайит выходным днем" от 20 июня 1991 года за №УП-221:

1. Принимая во внимание обращение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Курбан хайита с 24 сентября (четвергом), объявить 24 сентября выходным днем и широко отметить в стране как праздник.

2. Республиканским фондам "Нуроний", "Махалла" и другим соответствующим ведомствам, общественным организациям организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах.

3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Курбан хайита".

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