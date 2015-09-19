Узбекистан передал председательство в РАТС ШОС Казахстану

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/.

18 сентября в Ташкенте было проведено 27-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), для участия в котором в Узбекистан прибыли представители Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Повестка дня встречи включала в себя рассмотрение деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС по реализации ранее принятых решений Совета РАТС ШОС, утверждение Плана работы Исполнительного комитета РАТС ШОС и Плана работы Группы экспертов пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС на 2016 год, выработку мер по активизации деятельности РАТС ШОС в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.

Кроме того, были рассмотрены итоги совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС "ЦентрАзия- Антитеррор-2015".

Затем на заседании за личный вклад в развитие деятельности РАТС ШОС и укрепление взаимодействия между компетентными органами государств-членов ШОС Грамотой Совета РАТС ШОС был награжден ряд сотрудников компетентных органов государств-членов ШОС и должностных лиц Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Также были рассмотрены и другие вопросы организационного и кадрового обеспечения деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В завершение встречи председательство в Совете РАТС ШОС от Республики Узбекистан передано Республике Казахстан, а также были согласованы сроки и места проведения очередного заседания Совета РАТС ШОС, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ