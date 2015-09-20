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Новая чемпионка Азии из Намангана
20.09.2015 10:06

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Радостная весть пришла из далекого Тайваня – наманганка стала чемпионкой континента по курашу.

В китайском Тайпее с 13 по 15 сентября проходили соревнования чемпионата Азии среди молодежи. В составе сборной была и наманганка Мухлиса Абдумаликова. По дороге к победе в весовой категории 57 кг она остановила соперниц из Индии, Японии и других стран.

Став сильнейшей в Азии, 18-летняя Мухлиса завоевала путевку на чемпионат мира среди взрослых, который пройдет в ноябре. Тренеры национальной сборной возлагают на нее большие надежды. Тренирует юную чемпионку Комильжон Бутаев – отличник народного образования.

Примечательно, что Мухлиса оказалась единственной из делегации Узбекистана, сумевшей взять "золото", и внесла весомую лепту в победу нашей сборной в общекомандном зачете.

В этом году молодая спортсменка закончила Наманганский колледж олимпийского резерва и начала работать тренером в Наманганской школе высшего спортивного мастерства.

Родилась звезда узбекской национальной борьбы в кишлаке Шилви Янгикурганского района. Там же, в школе № 47, сделала первые шаги по освоению кураша.

Успех наманганской курашистки тем более значим, что буквально на днях, 16 сентября, пришло сообщение, о том, что узбекская национальная борьба включена в официальную программу 18-х летних Азиатских игр, которые состоятся в Джакарте (Индонезия) c 18 августа по 2 сентября 2018 года. Теперь кураш представлен в официальных спортивных программах сразу трех различных Азиатских игр — Азиатских пляжных игр 2016 года во Вьетнаме, Азиатских игр в помещениях и боевым искусствам 2017 года в Туркменистане и Азиатских летних игр 2018 года в Индонезии.

УЗИНФОРМ

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