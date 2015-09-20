В "Баркамол авлод" начался новый учебный год

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В детских центрах "Баркамол авлод" отмечают начало нового учебного года.

16 сентября во всех районах и городе Намангане был проведен "День открытых дверей", в рамках которого для ребят было организовано знакомство с новыми возможностями творческих заведений, открытыми в них кружками и секциями.

В областном центре для собравшихся школьников показали художественную программу, где выступили кружковцы танцевальных и музыкальных направлений, спортсмены и победители республиканских конкурсов.

На Дне открытых дверей особо подчеркивалось, что с нового учебного года при детских центрах будут действовать и спортивные секции. На сегодняшний день по всей области около 8 тысяч школьников проводят свободное от учебы время именно в детских центрах "Баркамол авлод". В трех направлениях – техническое, художественное творчество и краеведение – создано более 36 видов кружков по интересам, участники которых добиваются признания на конкурсах областного и республиканского масштаба, находят новых друзей, занимаются творчеством, создают и осуществляют собственные проекты.

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