В Намангане изучают меры по снижению рисков при ЧС

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В четверг в Намангане завершились двухдневные курсы по способам и методам уменьшения материального ущерба при землетрясениях, организованные в рамках проекта DIPECHO VIII, реализуемого областным отделением Общества Красного Полумесяца для представителей администрации, учителей и завхозов двух наманганских школ – №№ 34 и 52.

Координатором проекта и организвтором семинара выступил Мирхосил Адылов, который разъяснил участникам курсов понятие митигации - совокупности методов и приемов (с английского mitigation - смягчение, ослабление, облегчение, уменьшение, снижение (например, рисков) по планированию и реализации мер по снижению риска, связанного с природными, техногенными, экологическими и биолого-социальными ЧС, а также процесса планирования эффективного реагирования на них при их возникновении.

Как разъяснил М.Адылов, различают структурную и неструктурную митигацию. К первой относятся элементы конструкции зданий, предусмотренные проектом – арматура, стены и т. п., а ко вторым – все, что находится внутри помещений – шкафы, окна, телевизоры и прочее.

Программа семинара включала в себя как теоретическую часть, в рамках которой посредством учебных фильмов и лекций участники курсов поняли природу опасности, причины, возможный масштаб, интенсивность и вероятность, частоту возникновения, физические, химические и биологические механизмы разрушения, так и практическую, когда их обучали, как правильно закрепить предметы внутреннего интерьера, чтобы при землетрясении они не упали и не нанесли повреждения находящимся в помещениях людям, а также в целях сохранности этого имущества.

Проект DIPECHO VIII осуществляется в Узбекистане в партнерстве Германским Красным Кресто (ГКК) и Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (ФОККиКП) при финансовой поддержке Департамента Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите (DG ECHO). Помимо распространения знаний о действиях при ЧС проект предусматривает пропаганду донорства крови.

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