Концерт преподавателей прошел в наманганской школе искусств

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В детской школе музыки и искусств № 11 Намангана в среду состоялся концерт "Я музыкантом стать хочу", который превратился в настоящий праздник музыки, где прозвучали произведения русских и узбекских композиторов в исполнении преподавателей И. Махмудовой, М. Рустамовой и М. Абдураззаковой.

Всем очень понравились русский танец Шодиёры Турсуновой под народную песню "Утушка луговая", которую исполнил Эмиль Амирханов, знаменитая "Калинка" танцевального ансамбля "Кузмунчок" под руководством Н. Ходжаевой.

Всех покорила и юная танцовщица, лауреат фестиваля "Янги авлод", воспитанница Гулхаё Тургуновой Мавлюда Жураева.

Ансамбль национальных инструментов под руководством директора школы Р. Якуббаева, состоящий из педагогов Элмурода Олимова, Шамсиддина Устабаева, Элёра Саримсакова, Эмиля Амирханова, Одила Рахмонова, Камрона Абдурахманова, Жахонгира Ахмаджанова, Мафтуны Абдурахмановой, показал настоящий мастер-класс виртуозного исполнения народных произведений.

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