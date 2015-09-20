Наманганский велогонщик стал победителем Кубка Узбекистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

25-летний выпускник Наманганского колледжа олимпийского резерва Абдулло Акпаров, борющийся за лицензию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, стал победителем Кубка страны в групповой гонке.

Турнир завершился в четверг на велотреке в Намангане. Награды оспаривали представители ряда областей Республики – Наманганской, Ферганской, Самаркандской, Ташкентской, Сырдарьинской, а также Каракалпакстана и Ташкента.

Абдулло также выступил в групповой гонке с выбыванием, но куда менее успешно – на финиш он приехал только восьмым. А места на пьедестале почета заняли Андрей Измайлов (Ташкент), Никита Абрамов (Самарканд) и Роман Шукуров (Ташкент).

Основным отборочным стартом для наманганского велосипедиста будет чемпионат Азии в Китае. Чтобы получить лицензию, спортсменам нашей страны нужно попадать в четверку лучших. Тогда на страну будет выделено 2 лицензии. Основные конкуренты – гонщики из Японии, Ирана, Казахстана.

Впрочем, Абдулло – не единственный представитель Намангана, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета. Студент Наманганского колледжа олимпийского резерва Тимур Корабаев финишировал первым в гонке скретч на 45 кругов. Тимур с ташкентским гонщиком Романом Шукуровым уехал от остальных на круг. Роман в итоге занял второе место, а третье – у сырдарьинца Эрнеста Османова.

Отличились наши ребята и в командной гонке преследования на 4 км. Четверка в составе Дильмурода Сиддикова, Тимура Корабаева, Абдулло Акпарова и самаркандца Никиты Абрамова финишировала второй, уступив в финале сборной столичной области.

В других видах программы победителями стали Алла Безуглова (Ташкент) – в индивидуальной гонке преследования на 3 км, Роман Шукуров – в гонке преследования на 4 км, Ольга Жантуганова (Ташкентская область) – в скретче на 15 кругов, Рената Байметова (Чирчик) – в групповой гонке на 30 кругов, Тимур Гумеров – в гите на 1000 м с места, сборная Ташкента – в командном спринте на 3 круга, Рената Байметова (Чирчик) и Ольга Жантуганова (Ташкентская область) стали сильнейшими в женском командном спринте, ташкентцы Руслан Федоров и Сергей Медведев – в гонке "Мэдисон" на 120 кругов с 10 промежуточными финишами и Ольга Жантуганова – в гите на 500 м с места.

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