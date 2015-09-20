Папские хлопкоробы близки к выполнению госзаказа

Папские хлопкоробы близки к выполнению госзаказа20.09.2015 09:31
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.
Труженики фермерского хозяйства "Шерзод шижоат" АМТП "Машъал" Папского района засеяли 53 га хлопком сорта С-6524 и не ошиблись: старый испытанный сорт оправдал ожидания.
По словам руководителя этого хозяйства Шерзода Назарова, темпы страды выдерживаются, и очень скоро дехкане выполнят план.
"В Папском районе действует 450 фермерских хозяйств, которые возделывают хлопок на 14482 га площадей. Многие хозяйства вплотную приблизились к заветному рубежу и совсем скоро район выполнит план по уборке хлопка-сырца", – говорит председатель районного совета фермеров Сойибжон Юлдашев.
УЗИНФОРМ