В Намангане изучается новая книга Президента

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Недавно вышедшая книга главы государства "Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги йулида хизмат килиш – энг олий саодатдир" стала предметом активного изучения активистами Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (ДПУзМТ).

"Наманганским областным советом партии и партийной группой в областном Кенгаше народных депутатов было проведено духовно-просветительское мероприятие, посвященное изучению выступления главы государства на торжественной церемонии, посвященной 24-летию независимости, сути и значимости этого труда Президента", – рассказывает пресс-секретарь Наманганского областного Совета ДПУзМТ Азамат Косимов.

"Независимость для нас имеет огромную, ни с чем несравнимую ценность и значение. Ее обретение стало поистине судьбоносным событием, в корне изменившим смысл и содержание нашей жизни, открывшим новую страницу в истории Узбекистана, освободившим нашу Родину и народ от оков бывшего тоталитарного строя.

Именно независимость открыла нам путь для возрождения наших ценностей, религии, чести и достоинства, пробуждения национального самосознания, формирования нового общества, созидания такого будущего, которое отвечает интересам нашего народа, его надеждам и устремлениям.

Действительно, благодаря независимости, будучи полноправным членом мирового сообщества, мы получили возможность пойти по пути строительства национального демократического государства, создания для нашего народа никому и ни в чем не уступающей благополучной жизни.

За годы независимости, короткий по историческим меркам срок, Узбекистан прошел путь, равный столетиям, и сегодня является современным, динамично развивающимся государством с растущим уровнем и качеством жизни населения, все более расцветающими городами и селами".

Руководитель аппарата Исполкома Наманганского областного совета ДПУзМТ Г. Туйчибоев, выступивший с докладом на тему "Независимость – наша надежная опора, прочный фундамент", остановился на сути и значении книги Президента "Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги йулида хизмат килиш – энг олий саодатдир". "Каждая страница этой книги рассказывает о недавнем прошлом, свидетельствует о пережитых нашим народом невзгодах и тяжелых испытаниях ради независимости, благодаря которой сегодня стремительно развивается экономика нашей страны", - отметил докладчик.

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