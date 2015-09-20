В наманганской библиотеке представили новую книгу местного писателя

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В областном информационно-ресурсном центре на этой неделе состоялась презентация книги члена Союза писателей Узбекистана Бокий Мирзо "Кузларингни согиндим" ("Я скучаю по твоим глазам").

Литераторы Рустамжон Умматов, Темурбек Турабоев, Содик Сайхун, Мухаммад Вали, Дилбарбону Хайдарова и Зиевиддин Мансур рассказали студентам колледжа национальных ремесел и ученикам школы № 7 много интересного о жизни и разностороннем творчестве писателя, его очень популярных произведениях, которыми зачитывается уже не одно поколение читателей.

Так, его книги "Прощай, Александра!", "Поездка в Россию" посвящены проблемам трудовой миграции, судьбам наших земляков за рубежом. Повесть "Любовь вора" была весьма благосклонно встречена читателями и была опубликована в ФРГ в издательстве "Шлоссер" на немецком языке под названием "Волчья кровь". Юные читатели задали множество вопросов и самому автору.

"Мы делаем все, чтобы приобщить молодежь к чтению, стараемся чаще проводить такие мероприятия, привлекаем известных литераторов Детективы и приключения пользуются большим спросом у читателей и важно то, что они могут вживую пообщаться с автором, задать ему животрепещущие вопросы", – говорит директор ИРЦ Н. Муратова.

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