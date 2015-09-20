Наманганские девушки изучили основы швейного бизнеса

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Как стать знаменитым модельером – так можно обозначить тему завершившегося в пятницу в Наманганском областном отделении "Тадбиркор аёл" ("Деловая женщина") двухдневного семинара и практических занятий для женщин и девушек, желающих заняться швейным бизнесом.

Он был организован по инициативе Ассоциации женщин-предпринимательниц Узбекистана и Европейской организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ).

Вначале 15 участниц изучали законодательные документы, направленные на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, налоговые льготы, учились составлять бизнес-план. Тут им очень помогли лекции руководителя областного отделения информационного центра Государственного налогового комитета Узбекистана Мухторжона Хамидова и заместителя руководителя областного управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Иброхимжона Сатторова, которые ответили на интересующие вопросы.

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