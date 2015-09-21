Милиция помогает хлопкоробам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Личный состав подразделений управления пожарной безопасности Наманганского облУВД деятельно подготовился к хлопкоуборочной страде, работа ведется в строгом соответствии с указаниями ГУПБ МВД Узбекистана и облУВД.

"Особое внимание уделялось состоянию 8 предприятий по переработке хлопка и 13 заготовительных пунктов, терминала по хранению хлопка-сырца ООО "Интер-тола". В частности, проверены и приведены в надлежащее состояние 74 пожарных водоема, они оснащены электронасосами НШН-600 и другим оборудованием, 19 пожарных автомобилей, мотопомпы и прочее", – рассказывает старший инженер УПБ облУВД, майор Одилбек Шарипов.

По его словам, также проведены беседы с грузчиками, занятыми складированием хлопка в бунты, товароведами, операторами механизмов, электромонтерами и другим персоналом. Распространяются плакаты, инструкции, проведены плановые тактико-специальные учения с участием ведомственных и добровольческих формирований.

Изучались и условия для добровольных сборщиков-помощников, приняты меры по устранению недостатков. Помещения оснащаются противопожарным инвентарем, заменяется изношенная электропроводка, которая может вызвать пожар, проверяется состояние пищеблоков, наличие умывальников, комнат гигиены девушек.

В целях устранения возникающих проблем в органы местной власти, прокуратуры и другие организации направлено множество представлений и обращений. В данное время работа в этом направлении продолжается.

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