Между Узбекистаном и Испанией не будет двойного налогообложения

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/.

В минувшую субботу, 19 сентября, вступила в силу подписанная 8 июля 2013 года Конвенция между Республикой Узбекистан и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, которая была призвана способствовать привлечению взаимных инвестиций и развитию торгово-экономического сотрудничества между компаниями и предпринимателями двух стран.

Теперь юридические и физические лица Узбекистана и Испании не будут дважды облагаться налогами с одного и того же вида дохода, полученного в своем государстве и государстве-партнере. Кроме того, конвенция предусматривает сотрудничество налоговых ведомств Узбекистана и Испании в целях предотвращения налоговых правонарушений, сообщает МИД Узбекистана.

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