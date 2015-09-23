



Узбекский лидер принял главу Эксимбанка



ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с президентом Экспортно-импортного банка (Эксимбанк) Республики Корея Ли Дук Хуном, прибывшим с рабочим визитом в Ташкент. В ходе аудиенции глава государства и руководитель Эксимбанка, являющегося одним из основных кредиторов строительства Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения Сургиль и других стратегических проектов в Республике, обсудили пути развития двустороннего сотрудничества, перспективы реализации новых совместных инвестиционных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи