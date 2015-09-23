Узбекский лидер принял главу Эксимбанка

Узбекский лидер принял главу Эксимбанка23.09.2015 10:45
ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/.
22 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с президентом Экспортно-импортного банка (Эксимбанк) Республики Корея Ли Дук Хуном, прибывшим с рабочим визитом в Ташкент.
В ходе аудиенции глава государства и руководитель Эксимбанка, являющегося одним из основных кредиторов строительства Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения Сургиль и других стратегических проектов в Республике, обсудили пути развития двустороннего сотрудничества, перспективы реализации новых совместных инвестиционных проектов.
УЗИНФОРМ