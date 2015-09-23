Визит делегации российского внешнеполитического ведомства в Ташкент

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/.

23 сентября Министерство иностранных дел Узбекистана посетила делегация МИД Российской Федерации во главе с заместителем директора Консульского департамента Андреем Фроловым, прибывшая в Ташкент для участия в регулярных узбекско-российских политконсультациях по линии внешнеполитических ведомств.

Повестка дня включала в себя консульские вопросы, практические аспекты защиты прав и свобод граждан одной стороны на территории другой стороны, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, ход исполнения двусторонних соглашений и вступившие в силу изменения в законодательствах Узбекистана и России в данной сфере, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ