Визит делегации российского внешнеполитического ведомства в Ташкент

Визит делегации российского внешнеполитического ведомства в Ташкент23.09.2015 17:57
ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/.
23 сентября Министерство иностранных дел Узбекистана посетила делегация МИД Российской Федерации во главе с заместителем директора Консульского департамента Андреем Фроловым, прибывшая в Ташкент для участия в регулярных узбекско-российских политконсультациях по линии внешнеполитических ведомств.
Повестка дня включала в себя консульские вопросы, практические аспекты защиты прав и свобод граждан одной стороны на территории другой стороны, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, ход исполнения двусторонних соглашений и вступившие в силу изменения в законодательствах Узбекистана и России в данной сфере, сообщает МИД Узбекистана.
УЗИНФОРМ