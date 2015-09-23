Узбекская делегация отправляется в Нью-Йорк

ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во главе представительной делегации Республики отправляется с визитом в Нью-Йорк, где 24-27 сентября примет участие в работе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Также узбекская делегация примет участие в Саммите ООН по устойчивому развитию и проведет двусторонние встречи с представителями других стран, сообщает МИД Узбекистана.

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