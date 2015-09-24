



Узбекский лидер принимает поздравления по случаю Курбан хайита



ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступают поздравительные послания по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан хайит. Так, свои поздравления направили Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа бин Заид Ал Нахаян, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Шейх Мухамед бин Рашид Ал Мактум, наследный принц Абу Даби, заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухамед бин Заид Ал Нахаян, султан Омана Кабус бин Саид, король Иордании Абдаллах Второй бин аль-Хусейн, эмир Государства Кувейт Шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Саид Хусейн ас-Сиси, Президент Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, премьер-министр, министр внутренних дел Государства Катар Шейх Абдулла бин Насир бин Халифа Ал Тани, наследный принц Государства Катар Абдуллах бин Хамад Ал Тани, Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Махмуд Аббас, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд бин Амин Мадани, сопредседатель Межрелигиозного Совета СНГ, председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии, Сафохон Жалолхон Тура Маргилани и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи