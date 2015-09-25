



Посол КНР посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана. Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов организации, графика и повестки предстоящих двусторонних мероприятий, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что это уже третий в текущем месяце визит главы китайской дипмиссии в Министерство иностранных дел Узбекистана. Предыдцщие визиты состоялись 10 и 22 сентября. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи