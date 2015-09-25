Посол КНР посетил МИД Узбекистана

Посол КНР посетил МИД Узбекистана25.09.2015 19:48
ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/.
Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов организации, графика и повестки предстоящих двусторонних мероприятий, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что это уже третий в текущем месяце визит главы китайской дипмиссии в Министерство иностранных дел Узбекистана. Предыдцщие визиты состоялись 10 и 22 сентября.
УЗИНФОРМ