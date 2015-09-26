Выступление министра иностранных дел Узбекистана на Саммите ООН по устойчивому развитию

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил на Саммите ООН по устойчивому развитию, озвучив инициативы Узбекистана по дальнейшему мировому развитию.

Особое внимание на форуме уделялось экономическому, социальному и экологическому аспектам развития человечества.

В выступлении главы МИД Узбекистана говорилось:

"Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Мне доставляет большое удовольствие приветствовать всех Вас, присутствующих в этом зале, и очень коротко высказать некоторые свои замечания и предложения к обсуждаемым сегодня проблемам на Саммите ООН по Целям устойчивого развития на период 2016-2030 года.

Первое, что хотелось бы подчеркнуть, Республика Узбекистан поддерживает выдвинутую Генеральным секретарем ООН новую повестку дня будущего человечества – Цели устойчивого развития, рассчитанную на 2016-2030 года, что должно стать логическим и закономерным продолжением завершающейся Программы Целей развития тысячелетия 2000-2015 года.

Нам уже приходилось с этой высокой трибуны ООН в 2010 году информировать Генеральную Ассамблею ООН о тех конкретных шагах, сделанных Узбекистаном на пути достижения целей, заложенных в Декларации тысячелетия.

Оценивая проделанную за истекшие годы работу, у нас есть сегодня все основания заявить, что Узбекистан, несмотря на огромные вызовы и испытания, некогда одна из самых отсталых по потенциалу и бедности республик с однобоко развитой экономикой, превратился в устойчиво и стабильно развивающуюся страну с современной многоотраслевой экономикой, обеспечивающей кардинальный рост благосостояния и качества жизни населения, уверенное продвижение по пути демократического обновления и модернизации.

Республика Узбекистан, по оценкам международных финансово-экономических структур, сегодня занимает пятое место в мире среди государств с ускоренно развивающейся экономикой и последние 10 лет, несмотря на продолжающийся мировой экономический кризис, средние темпы роста ВВП составили свыше 8 процентов.

За годы независимого развития, т.е. за 24 года, экономика Узбекистана выросла более чем в 5,5 раза, реальные доходы населения – в 9 раз. Средняя продолжительность жизни населения выросла с 67 до 73 лет, женщин – до 75 лет.

На социальное развитие населения направляется около 60 процентов государственного бюджета, в том числе на образование 10-12 процентов ВВП, доля этой статьи расходов в расходах госбюджета составляет 35 процентов.

Это особенно важно, если учесть, что свыше 60 процентов населения страны составляет молодежь в возрасте до 30 лет.

Масштабные реформы в сфере здравоохранения позволили достичь еще в 2009 году предусмотренное в Целях развития тысячелетия снижение на треть уровня смерти детей в возрасте до 5 лет, а снижение материнской смертности на одну треть было достигнуто в 2013 году.

С 2009 года обеспечено снижение уровня распространения ВИЧ/СПИД. Показатели заболеваемости туберкулезом сократились по сравнению с пиковым 2002 годом в 1,6 раза. Начиная с 2013 года в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая малярии.

Принятые в республике меры в сфере повышения экологической устойчивости позволили сократить объем выбросов загрязняющих веществ на душу населения с 95 кг в 2000 году до 61 кг в 2015 году. За последние 15 лет удалось снизить энергоемкость ВВП более чем в 2 раза.

Существенно изменилось положение дел с гендерным равенством. Около 50 процентов общего числа занятых в экономике составляют женщины.

Уважаемые участники Саммита,

Надо сказать, что мы в Узбекистане хорошо осознаем, с какой стремительностью меняется окружающий нас мир глобализации и Интернета, продолжается финансово-экономический кризис и непредсказуемость мировых рынков, растут противостояния и конфликтные ситуации, масштабы и острота конкуренции, что, в свою очередь, ставит перед каждым государством все новые чрезвычайно ответственные цели и задачи.

К ним добавляются все более масштабные природные катаклизмы, изменения климата, приводящие к непредсказуемым, порой трагическим последствиям.

Нет необходимости говорить о том, что накопленный нами за истекший период опыт послужит хорошей базой для достижения тех программных задач Целей устойчивого развития, которые будут приняты на сегодняшнем Саммите ООН.

Хотел бы особо подчеркнуть, что принятая в Узбекистане в начале текущего года Программа углубления реформирования, структурных преобразований и модернизации экономики, расширение масштабов частной собственности и предпринимательства, рассчитанная на 2016-2020 года, будет для этого прекрасной базой.

Главной целевой задачей мы ставим, как уже говорилось, вхождение Узбекистана в число демократически развитых стран с устойчиво развивающейся многоотраслевой экономикой, высоким уровнем и качеством жизни населения.

Основным ориентиром для нас явится вхождение Узбекистана к 2030 году в число государств с уровнем дохода выше среднего мирового показателя.

Особое значение придается созданию достойных условий жизни сельского населения, стиранию грани между городом и селом в доступе к жилищным и коммунальным услугам, услугам социальной и рыночной инфраструктуры. Будет продолжена реализация уникальной комплексной программы по строительству комфортабельного индивидуального сельского жилья. Строительство такого жилья, помимо качественного улучшения жилищных условий, оказывает огромное влияние на коренное изменение уклада жизни, мировоззрения сельского населения, снижение разрыва между городским и сельским образом жизни.

Уважаемые друзья!

Сегодня в центре внимания международного сообщества продолжают оставаться беспрецедентные по масштабу и разрушительности проблемы экологии и изменения климата, имеющие глобальные характер.

В этом ряду особое место по своим масштабам и последствиям занимает крупнейшая в новейшей мировой истории экологическая катастрофа планетарного масштаба – трагедия Аральского моря, которое на протяжении жизни одного поколения оказалось на грани полного исчезновения.

Прямым следствием высыхания моря стало драматическое изменение климата, ощущаемое не только в Центральной Азии, но и других регионах. На обнажившейся части Арала появилась новая солевая пустыня площадью 5,5 млн. га. Свыше 90 дней в году на ней бушуют пылевые бури, разнося в атмосферу на многие тысячи километров ежегодно более 100 млн. тонн пыли и ядовитых солей.

Угрожающее влияние Аральской катастрофы сегодня наблюдается во всем мире. По оценкам международных экспертов, ядовитые соли из Аральского региона обнаружены на побережье Антарктиды, в ледниках Гренландии, лесах Норвегии и многих других частях земного шара.

Наиболее серьезное влияние трагедия Арала оказала на условия жизни и генофонд 65 млн. человек, проживающих в Центральной Азии. Крайне неблагоприятная экологическая среда, недостаток и снижение качества питьевой воды, рост опасных заболеваний - это лишь краткий и далеко не полный перечень последствий Аральской трагедии.

В Узбекистане надеются, что при реализации ЦУР катастрофа Приаралья будет обязательно учтена. Мы понимаем, что изменение климата и все что связано со многими проблемами, которые сегодня обсуждаются в ходе нынешнего саммита, имеют прямое отношение к данному вопросу, требующему, по словам, высказанным Генеральным секретарем Пан Ги Муном при поездке на Арал в 2010 году, "коллективной ответственности всего мира, а не только стран Центральной Азии".

В 2013 году 68-я сессия Генассамблеи ООН уже одобрила в качестве официального документа предложенную Узбекистаном "Программу мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье".

С учетом общепланетарного характера Аральской катастрофы необходимо расширение совместных действий и формирование адресных финансовых механизмов в данном направлении.

В этой связи представляется целесообразным создание под эгидой ООН специального Трастового фонда по Аральскому морю и зоне Приаралья, основной задачей которого будет координация усилий и реализация адресных программ и проектов в следующих ключевых направлениях:

- защита здоровья и сохранения генофонда населения, разработка системы эффективных стимулов для социально-экономического развития зоны Приаралья и создания необходимых условий для обеспечения достойной жизни населения, проживающего в этом регионе;

- сохранение экологического баланса Приаралья, принятие последовательных мер по борьбе с опустыниванием, внедрению рационального водопользования;

- восстановление биоразнообразия животного и растительного мира, сохранение уникальной флоры и фауны, находящейся в настоящее время на грани вымирания;

- использование ограниченных водных ресурсов региона, в первую очередь трансграничных водных артерий - Амударьи и Сырдарьи, в интересах всех стран региона и в строгом соответствии с нормами международного права.

Мы не можем допустить, чтобы в результате реализации планов строительства гигантских плотин и крупных ГЭС на притоках Амударьи и Сырдарьи, в бассейнах которых сосредоточены оазисы жизнеобеспечения миллионов людей, нарушился естественный сток этих рек, еще больше ухудшилась ситуация с водообеспечением в низовьях, приведя к кардинальному нарушению водно-экологического баланса, усугублению проблемы Арала и подрыву экологической безопасности обширного региона.

Благодарю за внимание".

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