



Наманганские девушки осваивают ринг



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Наманганские девушки успешно осваивают бокс. Свидетельство тому – медали с недавнего международного турнира в Бухаре. В этих состязаниях участвовали девушки Узбекистана, Казахстана, Китая, России, Турции. Соревновались они в 10 весовых категориях. Тем ценнее успех наманганских мастериц кожаной перчатки. Махфуза Эргашева из Наманганского района. Она перебоксировала всех соперниц в весовой категории 60 кг. Чуть менее удачно выступили девушки из Нарынского района Хилола Собирова (57 кг) и Гулсанам Алижонова (64 кг), завоевавшие бронзовые медали. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи