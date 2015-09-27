Медали наманганских таэквондистов

Медали наманганских таэквондистов27.09.2015 11:40
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/.
5 медалей завоевали представители Наманганской области на недавнем Кубке Узбекистана по таэквондо по правилам WTF.
Победителем этих соревнований стал ученик школы № 63 Иброхим Ахмедов (51 кг). А Севинч Мухаммаджонова из школы № 20 кишлака Олмос Чусткого района стала серебряным призером турнира.
Бронзовые медали завоевали ученики школы № 20 из Чуста Интизор Абдулалимова (42 кг), школы № 48 Намангана Абдулазиз Ганиев (45 кг) и студент Давлатабадского колледжа легкой промышленности Диербек Муйдинов.
Примечательно, что все эти спортсмены занимаются в ДЮСШ олимпийского резерва "Пахлавон" № 3.
Всего в турнире на Кубок Узбекистана среди девушек и юношей 1999 – 2011 годов рождения участвовало свыше 300 мастеров этого популярного в стране восточного единоборства.
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