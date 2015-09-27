



Медали наманганских таэквондистов



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 медалей завоевали представители Наманганской области на недавнем Кубке Узбекистана по таэквондо по правилам WTF. Победителем этих соревнований стал ученик школы № 63 Иброхим Ахмедов (51 кг). А Севинч Мухаммаджонова из школы № 20 кишлака Олмос Чусткого района стала серебряным призером турнира. Бронзовые медали завоевали ученики школы № 20 из Чуста Интизор Абдулалимова (42 кг), школы № 48 Намангана Абдулазиз Ганиев (45 кг) и студент Давлатабадского колледжа легкой промышленности Диербек Муйдинов. Примечательно, что все эти спортсмены занимаются в ДЮСШ олимпийского резерва "Пахлавон" № 3. Всего в турнире на Кубок Узбекистана среди девушек и юношей 1999 – 2011 годов рождения участвовало свыше 300 мастеров этого популярного в стране восточного единоборства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи