Наманганские конники разыграли чемпионат области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Чемпионат области по конному спорту в 3 возрастных группах прошел на этой неделе на ипподроме Намангана. Молодые и опытные спортсмены соревновались в конкуре.

Ребятам помладше надо было преодолеть препятствия высотой 110 см, а самым юным – во возрасте от 10 до 13 лет – 80 см. За сбитое препятствие участник получал штрафные очки.

В итоге упорной борьбы сильнейшими стали Абдулазиз Маматханов (18 – 25 лет), Жахонгир Тохтабаев (14 – 18 лет) и Аброрбек Каримов (10 – 13 лет).

"Я сам уже 15 лет в седле. В этом сезоне принял участие во многих соревнованиях – чемпионатах Узбекистана, этапах Кубка мира", – говорит новоиспеченный чемпион области Абдулазиз Маматханов.

Этот перспективный конник в апреле этого года стал обладателем Гран-при Кубка мира, который проходил в Ташкенте в клубе конного спорта "Аллюр".

Сейчас Абдулазиз готовится к отборочному этапу Кубка мира. Он пройдет в октябре в Казахстане.

"Вообще, нынешний сезон для наманганских наездников выдался успешным. Помимо достижений А. Маматханова, в активе наших есть золотая медаль Миррауфа Одилова и еще два его вторых места на осеннем Кубке Узбекистана. Призерами этих состязаний стали также Владимир Шмелев и Азам Таджибаев", – рассказывает старший тренер сборной Узбекистана, многократный победитель этапов Кубка мира Сергей Шмелев.

Надо сказать, что в последнее время конный спорт в области на подъеме. Все больше молодежи идет в СДЮСШ конного спорта при областном управлении по делам культуры и спорта. Здесь занимаются свыше 70 человек, есть и девушки.

"У нас имеются все условия для занятий этим видом спорта. Посмотрите, наша школы подготовила чемпионов Азии и Узбекистана Азама Таджибаева, Владимира Шмелева, Абдулазиза Маматханова. Есть и новые "звездочки" – тот же Миррауф Одилов, например", – подчеркивает директор СДЮСШ конного спорта Адхам Зиятов.

По его словам, в будущем году в школе ожидается пополнение парка лошадей. На данный момент их 10.

"Руководство области идет навстречу нашим пожеланиям. Например, чтобы нам целенаправленно поставляли специальные седла для лошадей, обмундирование и экипировку спортсменов", – добавляет А. Зиятов.

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