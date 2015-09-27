Веселые старты в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Городской финал "Веселых стартов" прошел в среду в школе № 18. В нем участвовали 4 команды детских дошкольных учреждений №№ 9, 17, 55 и 59, ставшие лучшими по итогам предварительного отбора.

В 4 эстафетах ребятишкам надо было попрыгать в мешках, попасть мячиком в корзину, пролезть по-пластунски под деревянным барьером. Чтобы справиться со всеми этими заданиями, необходимы были ловкость, сноровка и спортивные навыки. Азарт борьбы захватил даже взрослых.

Лучше других справилась со всеми препятствиями команда дошкольного детского учреждения № 59. В награду члены команды – 12 девочек и мальчиков – получили подарки от городского филиала Фонда развития детского спорта. Также они будут представлять Наманган на областном этапе этих соревнований.

По словам руководителя филиала Абдулбори Ташбаева, на первом этапе в четырех зонах "Веселых стартов" приняло участие 48 команд.

Эти состязания среди малышей проводятся Фондом развития детского спорта и Министерством народного образования Узбекистана.

УЗИНФОРМ