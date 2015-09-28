Культурный десант на хлопковых полях Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Хлопкоробам и сборщикам-помощникам, занятых уборкой урожая в фермерских хозяйствах "Барногул зиё файз", "Эргашбой-ота", "Ёркургон дурдонаси", "Камола Мирзохид", "Ёркургон гавхари" и других хозяйствах Уйчинского района выпал уникальный шанс встретиться с известными деятелями кино.

Актер и режиссер, заслуженный работник культуры Узбекистана, автор 30 фильмов Исамат Эргашев, киноактер Ахмаджон Валиев, уйчинский продюсер Рашидхон Худойбердиев объехали полевые станы, встречались с хлопкоробами и рассказывали о работе, отвечали на вопросы.

"Именно Наманганское областное региональное отделение Национального агентства "Узбеккино" впервые выступило с инициативой организации таких встреч со зрителями, которые проводятся уже много лет. Мы также хотим жить в одном ритме со зрителями, быть в курсе их мнений и чаяний. Тем более в такое трудный и ответственный период, когда фермеры и добровольные сборщики заняты уборкой хлопка", – говорит Исамат Эргашев.

"Мы очень рады, что звезды кино приехали к нам на поле, поговорили о житье-бытье, поделились своими творческими планами и словно вдохновили нас на новые трудовые подвиги и протянули руку помощи", – сказала руководительница хозяйства "Барногул зиё файз" Рано Кориева.

Работники областного регионального отделения Национального агентства "Узбеккино" продолжают эту добрую традицию и проводят различные мероприятия для хлопкоробов, среди них и демонстрация новых фильмов, встречи и беседы.

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