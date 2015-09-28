В Намангане борются с торговцами людьми

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. С начала года в отдел по борьбе с торговлей людьми и координации работы с выезжающими на длительный срок гражданами управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом облУВД поступило 179 заявлений и жалоб.

Такие данные привел начальник этого отдела майор Равшанбек Усубжанов. По всем жалобам приняты соответствующие меры.

"Нами проверены все, по выявленным фактам возбуждено 18 уголовных дел по статье 133 Уголовного кодекса Узбекистана, привлечено к ответственности 20 фигурантов", – говорит майор Усубжанов.

При этом он отмечает, что многие из них отнюдь не стремятся общаться с сотрудниками милиции и активно скрываются. "Приходится выявлять их местонахождение и принимать меры. Таким образом, в ходе оперативно-розыскной работы задержано 15 человек", – поясняет Р. Усубжанов.

В целях оперативного реагирования и пресечения таких преступлений налажено взаимодействие с другими органам, в частности, СНБ и таможенным управлением, проведено 114 совместных мероприятий. При помощи органов самоуправления удалось выявить около 40 лиц, которые могут заниматься таким преступным бизнесом, они взяты на профилактический учет. Кроме того, создана электронная база данных, куда вносится информация обо всех лицах, покинувших страну на длительный срок.

В ходе борьбы с торговлей людьми изучаются и причины этого явления, совместно с другими органами выявляются безработные и лица, нуждающиеся в социальной защите, принимаются меры по их трудоустройству и решению других проблем.

С начала года совместно с областной межведомственной комиссией по борьбе с торговлей людьми и другими органами проводятся встречи и беседы и другие мероприятия.

"Работа за рубежом имеет свои плюсы, которые привлекательны для всех, но мало кто обращает внимание на минусы в виде различных проблем и опасностей: недобросовестные вербовщики, которые сулят золотые горы и потом сдают людей в рабство, гастарбайтеры часто становятся жертвой скинхедов и прочего криминального элемента. Многие обращающиеся к нам граждане рассказывают о том, что работодатели игнорируют нормы охраны труда и экономят на здоровье рабочих", – подчеркивает руководитель отдела по борьбе с торговлей людьми.

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