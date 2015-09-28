Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/.

27 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Нью-Йорке во главе представительной делегации Республики в рамках участия в работе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, провел встречи с первым заместителем Государственного секретаря США Энтони Джоном Блинкеном и Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Иядом Амином Мадани.

Встречи были посвящены вопросам развития двустороннего сотрудничества, обмену мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

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