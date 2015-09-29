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Узбекский лидер наградил учителей и воспитателей
29.09.2015 17:41

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников", приуроченный к профессиональному празднику сотрудников дошкольных, средних и высших образовательных учреждений.

Документом предписывается за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала молодежи страны, воспитание ее в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, проявленную самоотверженность в деле обучения подрастающего поколения основам наук и современным профессиям, а также за активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:

"Народный учитель Республики Узбекистан"

  • Бердиеву Турдали Жумановичу - учителю математики специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №14 Яккабагского района, Кашкадарьинская область
  • Усмоновой Арофатхон Мадаминовне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №59 Шахриханского района, Андижанская область

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

  • Жабборовой Гулноре Бекчановне - учителю начальных классов специализированной средней общеобразовательной школы №38 Янгиарыкского района, Хорезмская область
  • Саидходжаевой Василе Мухаммадалимовне - учителю физики средней общеобразовательной школы №5 Пскентского района, Ташкентская область

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Алланову Аяпбергену Жаббарбергеновичу - заместителю директора по учебной работе детской школы музыки и искусства №12 города Нукуса, Республика Каракалпакстан
  • Джураевой Жамиле Зулпоновне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №1 города Джизака, Джизакская область
  • Каримовой Дилбар Ташпулатовне - преподавателю специального предмета Ташкентского педагогического колледжа, город Ташкент
  • Мардаеву Гулмураду Хайдаровичу - преподавателю специального предмета Джаркурганского профессионального колледжа строительства и гидротехники, Сурхандарьинская область
  • Султоновой Сайёре Дилмуродовне - преподавателю специального предмета Папского медицинского колледжа, Наманганская область
  • Тошмуродовой Малохат Носировне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №51 Джамбайского района, Самаркандская область
  • Хамраеву Ражаббою Кулдошовичу - преподавателю специального предмета Навбахорского промышленного профессионального колледжа, Навоийская область
  • Ходжиевой Ойгул Кадировне - преподавателю специального предмета Маргиланского профессионального колледжа национальных ремесел, Ферганская область
  • Шоммиевой Малике Хамраевне - воспитателю дошкольного образовательного учреждения Караулбазарского района, Бухарская область

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

  • Артикову Алишеру Абдуллаевичу - тренеру по шашкам детско-юношеской спортивной школы Сайхунабадского района, Сырдарьинская область

За достойный вклад в совершенствование сферы образования страны в соответствии с современными требованиями, повышение культуры и духовности народа, многолетний плодотворный труд по воспитанию здорового и гармонично развитого молодого поколения в духе патриотизма и преданности идее национальной независимости, активное участие в общественной жизни наградить:

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

  • Алланазарова Урола Шодмоновича - учителя математики средней общеобразовательной школы №14 Кызырыкского района, Сурхандарьинская область
  • Аманову Зулхумор Хамидовну - преподавателя специального предмета Республиканского специализированного профессионального колледжа для лиц с ограниченными возможностями, Ферганская область
  • Турдиматова Закира Ярлакаповича - преподавателя специального предмета Бекабадского технико-экономического профессионального колледжа, Ташкентская область

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Ботирова Махамадали Ахмадовича - учителя физики средней общеобразовательной школы №1 Язяванского района, Ферганская область
  • Джалилова Асатуллу Туйчиевича - преподавателя специального предмета Ширинского профессионального колледжа энергетики и бытового обслуживания, Сырдарьинская область
  • Жуманазарову Зерлихан Жумамуратовну - учителя химии средней общеобразовательной школы №19 Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан
  • Зуфарову Дилорам Темировну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №249 Алмазарского района, город Ташкент
  • Иштаева Юлдоша Кушназаровича - преподавателя специального предмета Зарбдарского профессионального колледжа сельского и водного хозяйства, Джизакская область
  • Йулдашева Обиджона - преподавателя специального предмета Наманганского строительного и социально-экономического профессионального колледжа, Наманганская область
  • Каримова Илхомжона Нишановича - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №38 Джалалкудукского района, Андижанская область
  • Маматкулова Абдуллу - учителя математики средней общеобразовательной школы №22 Булунгурского района, Самаркандская область
  • Ражапбаева Атабека Эгамбергановича - преподавателя специального предмета профессионального колледжа бытового обслуживания Ургенчского района, Хорезмская область
  • Рахимову Гулбахор Шарофовну - преподавателя специального предмета Бухарского колледжа туризма, Бухарская область
  • Тураеву Махфузу Шералиевну - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №2 Сарыасийского района, Сурхандарьинская область
  • Хамзаеву Гулхумор Эргашбаевну - учителя химии средней общеобразовательной школы №65 Янгиюльского района, Ташкентская область
  • Хасанова Зайниддина Насриддиновича - мастера производственного обучения Учкудукского горного профессионального колледжа, Навоийская область
  • Шеркулову Дилрабо Арамовну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" города Карши, Кашкадарьинская область

орденом "Соғлом авлод учун" II степени

  • Мамаразакову Наталью Сабировну - тренера по синхронному плаванию Андижанского колледжа олимпийского резерва, Андижанская область
  • Реимову Гулбахар Еденбай кизи - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №1 Шуманайского района, Республика Каракалпакстан
  • Шаулова Константина Эдуардовича - старшего тренера по спортивной гимнастике специализированной детско-юношеской спортивной школы №4 олимпийского резерва города Ташкента

орденом "Дўстлик"

  • Абдурахманову Замиру Амириллаевну - преподавателя специального предмета Гулистанского медицинского колледжа, Сырдарьинская область
  • Жураеву Барчиной Мейлиевну - преподавателя специального предмета Каршинского промышленного профессионального колледжа, Кашкадарьинская область
  • Каюмову Назиру Рахматуллаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №9 Уртачирчикского района, Ташкентская область
  • Кузнецову Инну Борисовну - учителя биологии специализированной средней общеобразовательной школы №307 Яшнободского района, город Ташкент
  • Матмусаеву Ранахан Джурабаевну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" Кургантепинского района, Андижанская область
  • Ражабова Илхома Усмоновича - учителя физики средней общеобразовательной школы №9 Вабкентского района, Бухарская область
  • Рустамову Лобархон Ибрагимовну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №1 Туракурганского района, Наманганская область
  • Сафарову Нодиру Турсунбоевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №17 Узунского района, Сурхандарьинская область
  • Тлеумуратову Зулфию Сансизбаевну - учителя каракалпакского языка и литературы средней общеобразовательной школы №14 Канлыкульского района, Республика Каракалпакстан
  • Турдалиеву Дилором Маматовну - учителя химии средней общеобразовательной школы №17 Пахтакорского района, Джизакская область
  • Улугбекову Иродахон Гуломжоновну - учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №4 Алтыарыкского района, Ферганская область
  • Хакимову Шаходат Абдуллаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №8 города Навои, Навоийская область
  • Хамраева Камардина Аблакуловича - заместителя директора по производственному обучению Самаркандского автомобилестроительного профессионального колледжа, Самаркандская область
  • Шахметову Альфию Калимулловну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №1 города Ургенча, Хорезмская область

медалью "Шуҳрат"

  • Абдуллаева Эркинбоя Рузимовича - учителя математики средней общеобразовательной школы №42 Кошкупырского района, Хорезмская область
  • Абдуллаеву Гулбахар Сайпиевну - преподавателя специального предмета Карманинского промышленного профессионального колледжа, Навоийская область
  • Акимниязова Хикмата Асаматдиновича - преподавателя специального предмета Кунградского профессионального колледжа химической промышленности, Республика Каракалпакстан
  • Алимарданову Наргизу Тайировну - главного тренера по художественной гимнастике специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастике Джизакской области
  • Амируллаева Абдулхака Камаловича - учителя физики средней общеобразовательной школы №44 Пайарыкского района, Самаркандская область
  • Ашурова Нумонжона - преподавателя физики академического лицея №2 при Андижанском машиностроительном институте, Андижанская область
  • Бабаева Акмала Азамовича - преподавателя специального предмета Бухарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Бухарская область
  • Бахриеву Мархамат Тургуновну - учителя математики средней общеобразовательной школы №14 Юкаричирчикского района, Ташкентская область
  • Бойкобилову Лобар Тоштемировну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №6 Акдарьинского района, Самаркандская область
  • Ваисову Шахло Азимбоевну - преподавателя физики Хивинского профессионального колледжа информационных технологий, Хорезмская область
  • Гафурову Гулчирой Акбаралиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №17 Мингбулакского района, Наманганская область
  • Гаффорову Анорхол Бахромовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №17 Шерабадского района, Сурхандарьинская область
  • Давлетову Шохиду Шухратовну - преподавателя английского языка Республиканского медицинского колледжа №2, город Ташкент
  • Давранову Мукаддамхон Ибрагимовну - учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №37 Пахтаабадского района, Андижанская область
  • Дусярова Олима Худаймуратовича - мастера производственного обучения Термезского профессионального колледжа промышленности и транспорта, Сурхандарьинская область
  • Кабинова Истама Ашуровича - тренера по боксу детско-юношеской спортивной школы №6 города Когона, Бухарская область
  • Кадирова Шухрата Кабиловича - учителя географии средней общеобразовательной школы №203 Учтепинского района, город Ташкент
  • Кенджаеву Холиду Юлдошевну - учителя физики средней общеобразовательной школы №60 Каршинского района, Кашкадарьинская область
  • Кенжаеву Манзуру Эшболтаевну - преподавателя специального предмета Гузарского финансово-экономического профессионального колледжа, Кашкадарьинская область
  • Кубаеву Нилуфар Тошмуродовну - преподавателя специального предмета Иштыханского профессионального колледжа бытового обслуживания, Самаркандская область
  • Мамажонова Максаджона Мухторовича - главного тренера по таэквондо Ферганского колледжа олимпийского резерва, Ферганская область
  • Махкамова Рашида Джураевича - преподавателя специального предмета Ташкентского автомобильно-дорожного профессионального колледжа, город Ташкент
  • Махмудова Зухриддина Данаевича - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №22 Галляаральского района, Джизакская область
  • Машарипова Худаяра Исламбаевича - учителя химии средней общеобразовательной школы №1 Багатского района, Хорезмская область
  • Миршаеву Нодиру Хомидовну - учителя информатики средней общеобразовательной школы №2 Каттакурганского района, Самаркандская область
  • Муслимову Саиду Тилаповну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №15 Бостанлыкского района, Ташкентская область
  • Мустофоева Жуманазара Сафоевича - преподавателя математики Каракульского академического лицея №3 при Бухарском государственном университете, Бухарская область
  • Мухамеджанову Гули Маратовну - преподавателя специального предмета Ташкентского строительно-коммунального профессионального колледжа, город Ташкент
  • Мухитдинову Наргизахон Муротовну - преподавателя специального предмета Кувинского профессионального колледжа компьютерных технологий, Ферганская область
  • Назарова Равшана Абдурахимовича - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №7 Музрабатского района, Сурхандарьинская область
  • Ниязову Зулхумор Сагдиллаевну - преподавателя математики Касанского промышленно-транспортного профессионального колледжа, Кашкадарьинская область
  • Орифжонову Муниру Таировну - воспитателя Дома "Меҳрибонлик" №21 Юнусабадского района, город Ташкент
  • Пирова Равшана Эрниёзовича - преподавателя специального предмета Жондорского промышленного профессионального колледжа, Бухарская область
  • Раджабову Матлюбу Исмаиловну - учителя физики средней общеобразовательной школы №34 Шайхантохурского района, город Ташкент
  • Разикову Лолу Юлдашалиевну - мастера производственного обучения Куйичирчикского профессионального колледжа транспорта и обслуживания, Ташкентская область
  • Рахимову Фариду Хусеновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №1 Китабского района, Кашкадарьинская область
  • Сайпова Сайлаубая Бердибаевича - преподавателя химии профессионального колледжа агроэкономики Нукусского района, Республика Каракалпакстан
  • Талибова Гайрата Хамидовича - главного тренера по тяжелой атлетике специализированной детско-юношеской спортивной школы №2 олимпийского резерва города Самарканда, Самаркандская область
  • Тапилову Матлубахон Назмиддиновну - преподавателя специального предмета Ангренского профессионального колледжа химической промышленности, Ташкентская область
  • Темирову Мамурахон Кохоровну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №41 Балыкчинского района, Андижанская область
  • Тожибоева Зохиджона Абдусаттаровича - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №37 Наманганского района, Наманганская область
  • Туракулову Хуршиду Эгамбердиевну - преподавателя по классу дутара детской школы музыки и искусства №6 Камашинского района, Кашкадарьинская область
  • Турдымуратову Абадан Баймуратовну - преподавателя специального предмета Нукусского педагогического колледжа, Республика Каракалпакстан
  • Усманову Лазизу Касимовну - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №43 Учкурганского района, Наманганская область
  • Файзиеву Матлубу Шароповну - учителя физики средней общеобразовательной школы №7 Нуратинского района, Навоийская область
  • Хаитова Турабоя Рузиевича - учителя истории средней общеобразовательной школы №29 Дангаринского района, Ферганская область
  • Халикулову Зулайху Анваровну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №6 Гулистанского района, Сырдарьинская область
  • Халмуратову Жумагул Мафуровну - преподавателя биологии академического лицея при Нукусском филиале Ташкентского педиатрического медицинского института, Республика Каракалпакстан
  • Хамдамову Азизахон Собиржановну - мастера производственного обучения Янгикурганского профессионального колледжа легкой промышленности, Наманганская область
  • Ходжабаеву Дилфузу Джураевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №2 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область.

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