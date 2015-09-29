Узбекский лидер наградил учителей и воспитателей

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/.

Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников", приуроченный к профессиональному празднику сотрудников дошкольных, средних и высших образовательных учреждений.

Документом предписывается за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала молодежи страны, воспитание ее в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, проявленную самоотверженность в деле обучения подрастающего поколения основам наук и современным профессиям, а также за активное участие в общественной жизни присвоить почетные звания:

"Народный учитель Республики Узбекистан"

Бердиеву Турдали Жумановичу - учителю математики специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №14 Яккабагского района, Кашкадарьинская область

Усмоновой Арофатхон Мадаминовне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №59 Шахриханского района, Андижанская область

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

Жабборовой Гулноре Бекчановне - учителю начальных классов специализированной средней общеобразовательной школы №38 Янгиарыкского района, Хорезмская область

Саидходжаевой Василе Мухаммадалимовне - учителю физики средней общеобразовательной школы №5 Пскентского района, Ташкентская область

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

Алланову Аяпбергену Жаббарбергеновичу - заместителю директора по учебной работе детской школы музыки и искусства №12 города Нукуса, Республика Каракалпакстан

Джураевой Жамиле Зулпоновне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №1 города Джизака, Джизакская область

Каримовой Дилбар Ташпулатовне - преподавателю специального предмета Ташкентского педагогического колледжа, город Ташкент

Мардаеву Гулмураду Хайдаровичу - преподавателю специального предмета Джаркурганского профессионального колледжа строительства и гидротехники, Сурхандарьинская область

Султоновой Сайёре Дилмуродовне - преподавателю специального предмета Папского медицинского колледжа, Наманганская область

Тошмуродовой Малохат Носировне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №51 Джамбайского района, Самаркандская область

Хамраеву Ражаббою Кулдошовичу - преподавателю специального предмета Навбахорского промышленного профессионального колледжа, Навоийская область

Ходжиевой Ойгул Кадировне - преподавателю специального предмета Маргиланского профессионального колледжа национальных ремесел, Ферганская область

Шоммиевой Малике Хамраевне - воспитателю дошкольного образовательного учреждения Караулбазарского района, Бухарская область

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

Артикову Алишеру Абдуллаевичу - тренеру по шашкам детско-юношеской спортивной школы Сайхунабадского района, Сырдарьинская область

За достойный вклад в совершенствование сферы образования страны в соответствии с современными требованиями, повышение культуры и духовности народа, многолетний плодотворный труд по воспитанию здорового и гармонично развитого молодого поколения в духе патриотизма и преданности идее национальной независимости, активное участие в общественной жизни наградить:

орденом "Фидокорона хизматлари учун"

Алланазарова Урола Шодмоновича - учителя математики средней общеобразовательной школы №14 Кызырыкского района, Сурхандарьинская область

Аманову Зулхумор Хамидовну - преподавателя специального предмета Республиканского специализированного профессионального колледжа для лиц с ограниченными возможностями, Ферганская область

Турдиматова Закира Ярлакаповича - преподавателя специального предмета Бекабадского технико-экономического профессионального колледжа, Ташкентская область

орденом "Меҳнат шуҳрати"

Ботирова Махамадали Ахмадовича - учителя физики средней общеобразовательной школы №1 Язяванского района, Ферганская область

Джалилова Асатуллу Туйчиевича - преподавателя специального предмета Ширинского профессионального колледжа энергетики и бытового обслуживания, Сырдарьинская область

Жуманазарову Зерлихан Жумамуратовну - учителя химии средней общеобразовательной школы №19 Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан

Зуфарову Дилорам Темировну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №249 Алмазарского района, город Ташкент

Иштаева Юлдоша Кушназаровича - преподавателя специального предмета Зарбдарского профессионального колледжа сельского и водного хозяйства, Джизакская область

Йулдашева Обиджона - преподавателя специального предмета Наманганского строительного и социально-экономического профессионального колледжа, Наманганская область

Каримова Илхомжона Нишановича - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №38 Джалалкудукского района, Андижанская область

Маматкулова Абдуллу - учителя математики средней общеобразовательной школы №22 Булунгурского района, Самаркандская область

Ражапбаева Атабека Эгамбергановича - преподавателя специального предмета профессионального колледжа бытового обслуживания Ургенчского района, Хорезмская область

Рахимову Гулбахор Шарофовну - преподавателя специального предмета Бухарского колледжа туризма, Бухарская область

Тураеву Махфузу Шералиевну - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №2 Сарыасийского района, Сурхандарьинская область

Хамзаеву Гулхумор Эргашбаевну - учителя химии средней общеобразовательной школы №65 Янгиюльского района, Ташкентская область

Хасанова Зайниддина Насриддиновича - мастера производственного обучения Учкудукского горного профессионального колледжа, Навоийская область

Шеркулову Дилрабо Арамовну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" города Карши, Кашкадарьинская область

орденом "Соғлом авлод учун" II степени

Мамаразакову Наталью Сабировну - тренера по синхронному плаванию Андижанского колледжа олимпийского резерва, Андижанская область

Реимову Гулбахар Еденбай кизи - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №1 Шуманайского района, Республика Каракалпакстан

Шаулова Константина Эдуардовича - старшего тренера по спортивной гимнастике специализированной детско-юношеской спортивной школы №4 олимпийского резерва города Ташкента

орденом "Дўстлик"

Абдурахманову Замиру Амириллаевну - преподавателя специального предмета Гулистанского медицинского колледжа, Сырдарьинская область

Жураеву Барчиной Мейлиевну - преподавателя специального предмета Каршинского промышленного профессионального колледжа, Кашкадарьинская область

Каюмову Назиру Рахматуллаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №9 Уртачирчикского района, Ташкентская область

Кузнецову Инну Борисовну - учителя биологии специализированной средней общеобразовательной школы №307 Яшнободского района, город Ташкент

Матмусаеву Ранахан Джурабаевну - воспитателя дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват" Кургантепинского района, Андижанская область

Ражабова Илхома Усмоновича - учителя физики средней общеобразовательной школы №9 Вабкентского района, Бухарская область

Рустамову Лобархон Ибрагимовну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №1 Туракурганского района, Наманганская область

Сафарову Нодиру Турсунбоевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №17 Узунского района, Сурхандарьинская область

Тлеумуратову Зулфию Сансизбаевну - учителя каракалпакского языка и литературы средней общеобразовательной школы №14 Канлыкульского района, Республика Каракалпакстан

Турдалиеву Дилором Маматовну - учителя химии средней общеобразовательной школы №17 Пахтакорского района, Джизакская область

Улугбекову Иродахон Гуломжоновну - учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №4 Алтыарыкского района, Ферганская область

Хакимову Шаходат Абдуллаевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №8 города Навои, Навоийская область

Хамраева Камардина Аблакуловича - заместителя директора по производственному обучению Самаркандского автомобилестроительного профессионального колледжа, Самаркандская область

Шахметову Альфию Калимулловну - преподавателя по классу фортепьяно детской школы музыки и искусства №1 города Ургенча, Хорезмская область

медалью "Шуҳрат"

Абдуллаева Эркинбоя Рузимовича - учителя математики средней общеобразовательной школы №42 Кошкупырского района, Хорезмская область

Абдуллаеву Гулбахар Сайпиевну - преподавателя специального предмета Карманинского промышленного профессионального колледжа, Навоийская область

Акимниязова Хикмата Асаматдиновича - преподавателя специального предмета Кунградского профессионального колледжа химической промышленности, Республика Каракалпакстан

Алимарданову Наргизу Тайировну - главного тренера по художественной гимнастике специализированной детско-юношеской спортивной школы по гимнастике Джизакской области

Амируллаева Абдулхака Камаловича - учителя физики средней общеобразовательной школы №44 Пайарыкского района, Самаркандская область

Ашурова Нумонжона - преподавателя физики академического лицея №2 при Андижанском машиностроительном институте, Андижанская область

Бабаева Акмала Азамовича - преподавателя специального предмета Бухарского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности, Бухарская область

Бахриеву Мархамат Тургуновну - учителя математики средней общеобразовательной школы №14 Юкаричирчикского района, Ташкентская область

Бойкобилову Лобар Тоштемировну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №6 Акдарьинского района, Самаркандская область

Ваисову Шахло Азимбоевну - преподавателя физики Хивинского профессионального колледжа информационных технологий, Хорезмская область

Гафурову Гулчирой Акбаралиевну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №17 Мингбулакского района, Наманганская область

Гаффорову Анорхол Бахромовну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №17 Шерабадского района, Сурхандарьинская область

Давлетову Шохиду Шухратовну - преподавателя английского языка Республиканского медицинского колледжа №2, город Ташкент

Давранову Мукаддамхон Ибрагимовну - учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №37 Пахтаабадского района, Андижанская область

Дусярова Олима Худаймуратовича - мастера производственного обучения Термезского профессионального колледжа промышленности и транспорта, Сурхандарьинская область

Кабинова Истама Ашуровича - тренера по боксу детско-юношеской спортивной школы №6 города Когона, Бухарская область

Кадирова Шухрата Кабиловича - учителя географии средней общеобразовательной школы №203 Учтепинского района, город Ташкент

Кенджаеву Холиду Юлдошевну - учителя физики средней общеобразовательной школы №60 Каршинского района, Кашкадарьинская область

Кенжаеву Манзуру Эшболтаевну - преподавателя специального предмета Гузарского финансово-экономического профессионального колледжа, Кашкадарьинская область

Кубаеву Нилуфар Тошмуродовну - преподавателя специального предмета Иштыханского профессионального колледжа бытового обслуживания, Самаркандская область

Мамажонова Максаджона Мухторовича - главного тренера по таэквондо Ферганского колледжа олимпийского резерва, Ферганская область

Махкамова Рашида Джураевича - преподавателя специального предмета Ташкентского автомобильно-дорожного профессионального колледжа, город Ташкент

Махмудова Зухриддина Данаевича - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №22 Галляаральского района, Джизакская область

Машарипова Худаяра Исламбаевича - учителя химии средней общеобразовательной школы №1 Багатского района, Хорезмская область

Миршаеву Нодиру Хомидовну - учителя информатики средней общеобразовательной школы №2 Каттакурганского района, Самаркандская область

Муслимову Саиду Тилаповну - учителя родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №15 Бостанлыкского района, Ташкентская область

Мустофоева Жуманазара Сафоевича - преподавателя математики Каракульского академического лицея №3 при Бухарском государственном университете, Бухарская область

Мухамеджанову Гули Маратовну - преподавателя специального предмета Ташкентского строительно-коммунального профессионального колледжа, город Ташкент

Мухитдинову Наргизахон Муротовну - преподавателя специального предмета Кувинского профессионального колледжа компьютерных технологий, Ферганская область

Назарова Равшана Абдурахимовича - учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №7 Музрабатского района, Сурхандарьинская область

Ниязову Зулхумор Сагдиллаевну - преподавателя математики Касанского промышленно-транспортного профессионального колледжа, Кашкадарьинская область

Орифжонову Муниру Таировну - воспитателя Дома "Меҳрибонлик" №21 Юнусабадского района, город Ташкент

Пирова Равшана Эрниёзовича - преподавателя специального предмета Жондорского промышленного профессионального колледжа, Бухарская область

Раджабову Матлюбу Исмаиловну - учителя физики средней общеобразовательной школы №34 Шайхантохурского района, город Ташкент

Разикову Лолу Юлдашалиевну - мастера производственного обучения Куйичирчикского профессионального колледжа транспорта и обслуживания, Ташкентская область

Рахимову Фариду Хусеновну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №1 Китабского района, Кашкадарьинская область

Сайпова Сайлаубая Бердибаевича - преподавателя химии профессионального колледжа агроэкономики Нукусского района, Республика Каракалпакстан

Талибова Гайрата Хамидовича - главного тренера по тяжелой атлетике специализированной детско-юношеской спортивной школы №2 олимпийского резерва города Самарканда, Самаркандская область

Тапилову Матлубахон Назмиддиновну - преподавателя специального предмета Ангренского профессионального колледжа химической промышленности, Ташкентская область

Темирову Мамурахон Кохоровну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №41 Балыкчинского района, Андижанская область

Тожибоева Зохиджона Абдусаттаровича - учителя математики и информатики средней общеобразовательной школы №37 Наманганского района, Наманганская область

Туракулову Хуршиду Эгамбердиевну - преподавателя по классу дутара детской школы музыки и искусства №6 Камашинского района, Кашкадарьинская область

Турдымуратову Абадан Баймуратовну - преподавателя специального предмета Нукусского педагогического колледжа, Республика Каракалпакстан

Усманову Лазизу Касимовну - учителя физики специализированной средней общеобразовательной школы №43 Учкурганского района, Наманганская область

Файзиеву Матлубу Шароповну - учителя физики средней общеобразовательной школы №7 Нуратинского района, Навоийская область

Хаитова Турабоя Рузиевича - учителя истории средней общеобразовательной школы №29 Дангаринского района, Ферганская область

Халикулову Зулайху Анваровну - учителя английского языка средней общеобразовательной школы №6 Гулистанского района, Сырдарьинская область

Халмуратову Жумагул Мафуровну - преподавателя биологии академического лицея при Нукусском филиале Ташкентского педиатрического медицинского института, Республика Каракалпакстан

Хамдамову Азизахон Собиржановну - мастера производственного обучения Янгикурганского профессионального колледжа легкой промышленности, Наманганская область

Ходжабаеву Дилфузу Джураевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №2 Мирзаабадского района, Сырдарьинская область.

УЗИНФОРМ