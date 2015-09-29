Японская делегация посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетила пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Японии во главе с Парламентским заместителем министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Кейсукэ Сузуки.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-японского сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, науки и технологий.

УЗИНФОРМ