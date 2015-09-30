Узбекский лидер совершил рабочую поездку в Наманган и Фергану

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/.

29 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов совершил рабочую поездку в Наманганскую и Ферганскую области. Визит был предпринят с целью ознакомления с положением дел в регионах, ходом проводимых в стране социально-экономических преобразований.

В рамках поездки глава государства посетил Мингбулакский и Учинский районы Наманганской области, где посетил фермерские хозяйства и пообщался с дехканами, после чего проследовал в Фергану и ознакомился с работой по выполнению генерального плана города. Кроме того, узбекский лидер посетил город Маргилан, где ознакомился с предпринимаемыми мерами по развитию частного бизнеса и предпринимательства.

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