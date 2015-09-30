Глава делегации ЕС посетил МИД Узбекистана

Глава делегации ЕС посетил МИД Узбекистана30.09.2015 17:57
ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/.
Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк.
Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, а также предложения сторон по повестке дня заседаний совместных институтов взаимодействия, других механизмов сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.
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