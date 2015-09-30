



Глава делегации ЕС посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, а также предложения сторон по повестке дня заседаний совместных институтов взаимодействия, других механизмов сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи