Узбекский лидер поздравил педагогов

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября во дворце "Туркистон" в Ташкенте состоялось торжественное мероприятие в честь отмечаемого 1 октября Дня учителей и наставников. Перед собравшимися здесь лучшими педагогами и воспитателями страны было зачитано поздравление Президента Узбекистана Ислама Каримова по случаю их профессионального праздника.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие учителя и наставники!

Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, мои дорогие, с общенародным праздником - Днем учителей и наставников, выразить всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В этом мире каждый человек – где бы он ни работал, кто бы ни был по профессии и какую бы должность ни занимал – всегда живет с чувством неоплатного долга перед уважаемыми учителями и наставниками, обучившими и воспитавшими его, открывшими дорогу к самостоятельной жизни.

Действительно, ваш нелегкий и вместе с тем славный труд, дорогие учителя, полностью посвятившие себя этой великой миссии, согревающие нас светом своей души, теплом сердец, являющиеся примером доброты и благородства, вне всякого сомнения, достоин самой высокой оценки и огромной благодарности.

Уважаемые учителя и наставники!

Узбекистан, после обретения независимости выбрав свой собственный путь строительства новой жизни, признанный в мире как «узбекская модель» развития, благодаря самоотверженному труду и стойкости нашего народа за исторически короткий период добился огромных успехов, в результате сегодня коренным образом меняется облик наших городов и сел, всей страны, постоянно растут уровень и качество жизни населения, и все это, естественно, радует нас и вызывает большой интерес в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Разумеется, можно много говорить о том, какой трудный и тернистый путь мы прошли, какие испытания и преграды нам пришлось преодолеть для достижения нынешних высоких рубежей, о решающих факторах, лежащих в основе их завоевания.



В этой связи, думаю, уместно вновь вспомнить о тех важнейших задачах, которые мы определили для себя и реализовали в целях воспитания нового поколения, свободного от догм и стереотипов изжившего себя старого строя, способного жить в ногу со стремительно меняющимся временем, обладающего самостоятельным мышлением, готового на равных состязаться со сверстниками из развитых стран, находящегося в постоянном поиске, живущего с чувством гордости за свою страну, свой народ.

После обретения независимости поставив перед собой высокую цель построить демократическое государство, процветающее и благоустроенное общество и войти в ряд самых развитых стран, мы полностью отдавали себе отчет в том, что без формирования нового поколения, способного на свершение таких великих дел, все наши усилия в этом направлении не принесут ожидаемых результатов.

И сегодня все мы являемся свидетелями того, что принятая нами 18 лет назад Национальная программа по подготовке кадров и утвержденная в 2004 году Государственная общенациональная Программа развития школьного образования, осуществленная в этой сфере широкомасштабная работа кардинально изменили не только систему образования и воспитания, но и жизнь всего нашего общества, дали огромный, в положительном смысле «взрывной эффект».

В связи с этим считаю необходимым особо подчеркнуть, что наш народ хорошо знает и высоко ценит ваши, уважаемые учителя и наставники, безграничные заслуги в разработке и претворении в жизнь этих имеющих историческое значение программ, в дальнейшем их углублении, создании новых образовательных стандартов и учебных программ, учебников и методических пособий, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, самое главное – в том, что вы даете нашим детям современные знания и воспитание, глубоко проникающие в их души и сердца. Я безмерно благодарен и низко кланяюсь вам, моим самым близким единомышленникам, за великий вклад в такое благородное дело, определяющее наше будущее.

Дорогие друзья!

Сегодня миллионы наших детей получают образование и воспитание в новых и капитально реконструированных учебных заведениях страны – почти 10 тысячах школ, 1556 лицеях и колледжах, более 70 вузах – на основе новой образовательной системы, овладевают современными профессиями, что позволяет им находить достойное место в жизни, наглядно демонстрируя эффективность образовательной модели Узбекистана, ее конкурентоспособность на международной арене.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что для нас, родителей, учителей и наставников, это самое большое счастье – радоваться за наших подрастающих сыновей и дочерей, которые, пользуясь созданными в стране уникальными возможностями, достигают вершин наук, овладевают иностранными языками, осваивают востребованные профессии, растут преданными Родине, ее надежными защитниками, достойными продолжателями начатых нами благородных дел.

Уважаемые соотечественники!

Как известно, ХХI век, в который мы живем, приобретающие решающее значение ускоренная глобализация, интеллектуальный потенциал, Интернет и информационно-коммуникационные технологии, все более ужесточающаяся конкуренция на мировом рынке выдвигают перед каждым государством, каждым народом чрезвычайно важные и актуальные требования. Сегодня для всех нас очевидно, что если мы не будем идти в ногу со временем, не мобилизуем все свои силы и возможности, чтобы соответствовать новым условиям, то, несомненно, окажемся на обочине мирового развития.

Само время требует от нас, не останавливаясь на достигнутом, решительно идти вперед, к достижению еще более высоких рубежей, и на этом пути постоянно обогащать свои знания и опыт, повышать квалификацию и профессионализм.

В этом плане нам предстоит еще многое сделать в целях дальнейшего укрепления материально-технической базы общеобразовательных школ до уровня самых современных стандартов, критической оценки учебного процесса в педагогических университетах и институтах и организации его на основе высоких критериев, более широкого внедрения передовых образовательных и информационно-коммуникационных технологий, одним словом, формирования нового поколения педагогических кадров.

Ведь только те учителя и наставники, которые постоянно стремятся к самосовершенствованию, повышают свои знания и квалификацию, чувствуют пульс времени, способны воспитать всесторонне развитых, зрелых личностей.

Вместе с тем нельзя забывать, что за организационно-практическое, учебно-методическое обеспечение деятельности новой для нас системы академических лицеев и профессиональных колледжей, пересмотр имеющихся направлений специализации для того, чтобы выпускники колледжей могли эффективно трудиться на создаваемых нами высокотехнологичных современных предприятиях, в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства, обрели достойное место в обществе, ответственны не только руководители сферы образования, но и все мы.

Поставив перед собой эти очень важные и актуальные задачи, мы хорошо понимаем, что их успешная реализация зависит, в первую очередь, от профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, их научного и педагогического потенциала.

Убежден, что выполнение принятого в нынешнем году Указа в целях дальнейшего совершенствования системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших учебных заведений с учетом современных требований станет качественно новым этапом в последовательном улучшении работы в этой сфере.

Наряду с этим укрепление сотрудничества с самыми авторитетными университетами мира, проведение различных форумов и конференций с участием зарубежных специалистов, взаимный обмен опытом, несомненно, также будут служить повышению знаний и квалификации преподавателей наших вузов.

Уважаемые учителя и наставники!

Всем известно, что в идеологической, воспитательной сфере никогда не бывает вакуума. Если мы допустим хотя бы малейшую возможность этого, образовавшуюся пустоту обязательно заполнят силы, чуждые нашему менталитету, нашей духовности.

Конечно, все вы хорошо знаете, что в настоящее время во всем мире идет острая и непримиримая борьба за умы и сердца молодого поколения, различные центры тратят огромные силы и средства, чтобы путем распространения взглядов и идей, совершенно не приемлемых для нас, нашего образа жизни, заманить в свои сети наших детей с еще не окрепшим мировоззрением.

В связи с этим особенно актуальной задачей для нас является не допустить распространения таких направленных против мирной и спокойной жизни нашего народа, будущего наших детей угроз и вызовов, как международный терроризм и экстремизм, наркомания и различные формы «массовой культуры», оградить нашу молодежь от их деструктивного влияния, быть еще более бдительными и внимательными. В свою очередь, это требует дальнейшего усиления взаимодействия образовательно-воспитательных учреждений с родителями, махаллей, молодежными, женскими организациями, государственными и негосударственными структурами, и я уверен, что для этого вы, дорогие учителя, и впредь не пожалеете своих сил и энергии.

Одним словом, наша основная задача, наш священный долг заключается не только в обучении молодого поколения знаниям, но и, прежде всего, в воспитании юношей и девушек гармонично развитыми личностями, умеющими трезво оценивать происходящие в мире события и явления, живущими с чувством преданности родной земле, своей стране, достойными такого высокого звания, как гражданин независимого Узбекистана.

Дорогие мои!

Безусловно, еще больше укрепляет нашу уверенность в завтрашнем дне то, что растет число самоотверженных педагогов, учителей и наставников, глубоко осознающих эти важнейшие задачи, неустанно работающих во имя их реализации.

Говоря об этом, с удовлетворением хотел бы отметить: среди наших соотечественников, удостоенных в годы независимости высоких государственных наград за плодотворный и добросовестный труд, служащий для других примером, много учителей и наставников, что, несомненно, является практическим проявлением высокого уважения и внимания нашего народа и страны к вам, дорогие педагоги.

Позвольте заверить вас в том, что вопрос достойной оценки и стимулирования вашего столь ответственного труда, создания необходимых условий для того, чтобы ваша чрезвычайно важная работа приносила еще более высокие результаты, и впредь будет находиться в центре постоянного внимания нашего государства и общества.

Еще раз от всей души поздравляю вас с нынешним замечательным праздником, желаю всем вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям.

Успехов вам в вашей благородной деятельности, дорогие учителя и наставники!".

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