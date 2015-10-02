



Посол Сингапура посетил внешнеторговое и внешнеполитическое ведомства Узбекистана



ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулькифли бин Бахаруддин. Целью визита явилось обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, технологий, приватизации, инфраструктуры, управления, а также возможностей реализации новых совместных проектов. Кроме того, в этот же день глава сингапурской дипмиссии был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Здесь состоялось обсуждение вопросов развития узбекско-сингапурского сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи