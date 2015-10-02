Посол Сингапура посетил внешнеторговое и внешнеполитическое ведомства Узбекистана

Посол Сингапура посетил внешнеторговое и внешнеполитическое ведомства Узбекистана02.10.2015 18:41
ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/.
Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулькифли бин Бахаруддин.
Целью визита явилось обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, технологий, приватизации, инфраструктуры, управления, а также возможностей реализации новых совместных проектов.
Кроме того, в этот же день глава сингапурской дипмиссии был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Здесь состоялось обсуждение вопросов развития узбекско-сингапурского сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес.
УЗИНФОРМ