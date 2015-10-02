Обсуждены итоги участия узбекской делегации в 70-й сессии ГА ООН

ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/.

2 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен нанесла визит во внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Встреча была посвящена обсуждению итогов визита 24-27 сентября узбекской делегации во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Нью-Йорк, где прошла 70-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Саммит ООН по вопросам устойчивого развития после 2015 года.

Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

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