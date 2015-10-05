



В Ташкенте пройдет узбекско-туркменская встреча на высшем уровне



ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября в Узбекистан с двухдневным официальным визитом прибудет Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. В ходе пребывания в Узбекистане туркменский лидер проведет встречу с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым, в рамках которой запланировано обсуждение актуальных вопросов развития двусторонних отношений и подписание ряда документов, регламентирующих отношения между двумя странами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи