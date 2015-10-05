В Ташкенте прошло гран-при по дзюдо

ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/.

3 октября в столице Узбекистана завершился международный турнир Гран-при по дзюдо, стартовавший 1 октября ГТК "Узбекистан", в котором приняли участие 355 сильнейших спортсменов из 52 стран мира.

Призовой фонд турнира, который также является рейтинговым для получения путевок на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, составил 100 тысяч долларов США.

В турнире могли принимать участие атлеты, входящие в топ самых сильных спортсменов мира: по 22 у мужчин в 7 весовых категориях (до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90кг, до 100кг и свыше 100 кг) и по 14 у женщин в 7 весовых категориях (до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, до 78кг и свыше 78кг).

Узбекистан на правах принимающей стороны представил по 4 спортсмена практически во всех весовых категориях.

По итогам выступлений с 1 золотой (Мирали Шарипов, до 73 кг), 1 серебряной (Шарафиддин Лутфиллаев, до 60 кг) и 4 бронзовыми медалями (Диербек Уразбаев, до 60 кг, Гиесжон Бабаев, до 73 кг, Шерали Жураев, до 90 кг, Соиб Курбанов до 100 кг) сборная Узбекистана стала третьей в общекомандном зачете.

Первое место заняла сборная Японии с 4 золотыми наградами, второе - Южная Корея с 3 золотыми и 1 серебряной.

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